Calciomercato – Il Milan accelera per Kamada | chiusura ad un passo

MERCATO - E non deve stupire altrimenti che sul ragazzo, oltre ai discorsi col, ci sia forte l'interesse del Real Madrid . La politica di Florentino d'altronde è cambiata e ora i super campioni ...... alla scadenza del contratto, e ha l'imbarazzo della scelta: come riferisce L'Equipe , Thuram ha offerte da Atletico Madrid e Inter , ma anchee Manchester United monitorano la situazione.10 Ai microfoni di Dazn , l'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni ha parlato del mercato futuro del. 'Io credo che nessuno ne parli ma ci sia bisogno di qualche rinforzo dietro. Hanno lasciato andare un giocatore come Romagnoli , mossa che io non avrei fatto. Ma serve un giocatore da 25 ...

Calciomercato Milan – L’ex Barcellona Traoré è finito nel mirino del Diavolo Pianeta Milan

La sua prima stagione in rossonero è stata decisamente al di sotto delle aspettative, e in estate Divock Origi per il Milan può rappresentare almeno l'occasione di una discreta plusvalenza: arrivato a ...Il Milan si avvicina a Daichi Kamada. Secondo quanto raccolto da TMW i rossoneri avrebbero accelerato per il centrocampista giapponese in scadenza di contratto con ...