Calciomercato com – La Juve è travolta a Empoli e perde la Champions League Ma la sentenza a mezz’ora dalla partita è una vergogna | Primapagina

(Di martedì 23 maggio 2023) 2023-05-23 00:15:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com: Aesatta dal fischio d’inizio dintus, la Corte federale di appello ha comminato alla squadra di Allegri un meno dieci in classifica che dal secondo posto l’ha retrocessa al settimo. In teoria, ma solo in teoria, lantus non era stata colpita dall’arbitrario morbo dell’afflittività, un’invenzione della giustizia sportiva che non trova riscontro nel diritto. Poteva, cioé, ancora qualificarsi aritmeticamente allavincendo lacon l’, lo scontro diretto di domenica contro il Milan e l’ultima a Udine. Ma preparare unae giocarla secondo tattica o strategia non è esattamente come ...

Commenta per primo L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali , ha parlato a DAZN . ' La cosa non bella è che sia arrivata la comunicazione pochi minuti prima della partita. La Procura ...Commenta per primo Con una doppietta rifilata alla Juventus Francesco Caputo si è preso letteralmente la copertina nel 4 - 1 dell'Empoli ai bianconeri. Scontata l'emozione dell'ex Bari al 90': 'Una ...Commenta per primo Paolo Zanetti , tecnico dell'Empoli, commenta così a DAZN la vittoria per 4 - 1 sulla Juventus: ' Questa è una serata che resterà nella storia, è quella che tutti quanti sognavamo: ...

Angel Di Maria e la Juve, prove di addio. Il club bianconero ora non è più convinto di rinnovare il contratto in scadenza a giugno al nazionale argentino.Anche Angelo Di Livio parla alla Rai della penalizzazione di 10 punti comminata alla Juve: “Accanimento totale. Il campionato è falsato non per il Napoli che ha meritato ampiamente di vincere lo Scude ...