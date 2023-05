Calcio | Razzismo Vinicius | quattro arresti per manichino impiccato

Si tratta di quattro componenti del gruppo di ultras colchoneros "Frente Atletico" MADRID (SPAGNA) - Quattro arresti per il manichino impiccato su un ponte con la maglia di Vinicius e la scritta: "...'È importante che la Fifa e il campionato spagnolo prendano misure serie, perché non possiamo permettere che il fascismo e ilprendano il controllo degli stadi di', ha detto Lula. '...... il quale ha auspicato che Fifa e Liga adottino "misure serie" perché "non possiamo permettere che il fascismo e ilprendano il controllo degli stadi di".

Razzismo: 'Vinicius una scimmia', spunta video tifosi Valencia Agenzia ANSA

Le televisioni non si preoccupano di trasmettere questa barbarie ogni fine settimana Il problema è molto serio e i comunicati non funzionano più. Nemmeno incolpare me per giustificare atti criminali.Si tratta di quattro componenti del gruppo di ultras colchoneros 'Frente Atletico' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Quattro arresti per il ...