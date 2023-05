Calcio | Coppa Italia | Gaia canterà l’inno di Mameli prima della finale

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma, 23 mag. – (Adnkronos) – Saràa cantaredidiFrecciarossa tra Fiorentina e Inter, in programma domani allo stadio “Olimpico” di Roma, alle ore 21.00.eseguiràdisubitodel fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnata dalla banda dell`Aeronautica Militare. Cantautrice italo brasiliana classe 1997,nel 2016 partecipa a XFactor arrivando in, mentre tre anni dopo vince Amici. Alternando brani in portoghese e inno attraverso atmosfere dai ritmi latini, lancia il suo album ...

Dopo la finale di Europa League e lo scudetto della prima squadra femminile, anche il titolo tricolore e laItalia per le formazioni primavera femminile e maschile. Le vittorie del settore ...Tutto pronto per l'attesissima finale diItalia 2022/2023 tra Fiorentina ed Inter , che andrà in scena mercoledì 24 maggio alle ore 21:00 nella cornice dello stadio Olimpico. Prima del fischio d'inizio, come annunciato dalla Lega Serie ...Dove vedere Fiorentina - Inter in diretta tv e streaming La finale diItalia si giocherà a Roma. Ild'inizio di Fiorentina - Inter è stato programmato alle ore 21. Sarà Mediaset a ...

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia 2023 Sky Sport

Sara' Gaia a cantare l`Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Fiorentina e Inter, in programma domani allo stadio "Olimpico" ...«Va in archivio una bellissima avventura sportiva sulla panchina del Real San Giuseppe». Questo l'incipit del commiato di Fausto Scarpitti alla formazione vesuviana, al culmine di ...