Calcio | Coppa Italia De Siervo ' Sold out | batteremo record incasso'

(Di martedì 23 maggio 2023) La finale in programma all'Olimpico di Roma tra Fiorentina e Inter. ROMA - "Ho una notizia dell'ultima ora. L'Olimpico saràout" per la finale die "sarà battuto ildi incassi ...

Il capitano lkay Gündoan , reduce dalla vittoria della Premier League, è stato il primo ad aver ricevuto ladall'inviato Stefano Corti e ad averla sollevata aggiungendo che, per scaramanzia, ...ROMA - Sale l'attesa a Roma per la finale diItalia , che vedrà l'Inter sfidare la Fiorentina all'Olimpico. E ad attendere il Frecciarossa con a bordo il trofeo alla stazione Termini c'era anche Francesco Totti , ex capitano della Roma che ...Lo ha annunciato l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine di un evento organizzato da Trenitalia per l'arrivo del Frecciarossa con il trofeo alla vigilia della finale diItalia. - ...

'Per i partenopei è stato un anno perfetto'.ROMA (ITALPRESS) - 'Per il Napoli è stato un anno perfetto. Vedere che Spalletti potrebbe lasciare è ..."Napoli È stato un anno perfetto, sapere che c'è la possibilità che Spalletti lasci è una sorpresa per tutti. Chi mi piacerebbe in panchina al suo posto Dovete chiederlo al presidente...". Così Fabi ...