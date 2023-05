Di sicuro prima deld'inizio ilcelebrerà i campioni d'Inghilterra con il "guard of honour" all'Amex Stadium, poi cercherà di portare a casa l'ennesima impresa contro una squadra che ...Il tecnico del, Roberto De Zerbi , alla vigilia del recupero della ventiduesima giornata di Premier League 2022/2023 contro il Manchester City , ha parlato in conferenza stampa elogiando il suo collega Pep ...Un conto è vincere a Madrid, un altro a Leicester, no L'innesco arriva dallo storico traguardo arpionato da Roberto De Zerbi alla guida del, con i 'Seagulls', i 'Gabbiani' che per la prima ...

Calcio: Brighton. De Zerbi 'Guardiola il migliore degli ultimi 30 anni' Tiscali

L’allenatore del Manchester City, alla vigilia del match di Premier con il Brighton, ha incoronato Roberto De Zerbi: “Lui è unico, è ...Il tecnico del Manchester City elogia l'allenatore italiano: "Quando è arrivato pensavo che avrebbe avuto un grande impatto in Premier, ma non mi aspettavo che lo facesse in così poco tempo" ...