Calcio | al via nessuno in panchina | il percorso formativo su sport inclusivo promosso dal Milan

(Di martedì 23 maggio 2023) Trieste, 23 mag. – (Adnkronos) – Dotare gli allenatori e i tecniciivi delle associazioniive operanti nella Regione Friuli V.G. di strumenti per rendere più accessibile la praticaiva per i giovani con disabilità fisico-intellettiva o che vivono in situazioni socioeconomiche sfavorevoli. Questo l’obiettivo del progetto ‘in”,da Fondazionee Fondazione Pietro Pittini, con il patrocinio difor Inclusion Network, e che avrà luogo il 23 e il 24 maggio presso l’impiantoivo dell’ASD Zaule Rabuiese ad Aquilinia. ‘L’attenzione per il tema dell’inclusione fa parte della missione quotidiana di Fondazioneche, attraverso alleanze territoriali, sostiene e sviluppa ...

... Handa in porta e Brozo regista Biglietti per Istanbul, primi aggiornamenti dall'Inter:alle ...99/mese Leggi i commenti: tutte le notizie 23 maggio 2023L'ex diesse della Salernitana di Lotito è dirigente della primavera biancoceleste. Tare contattato dall'Eintracht e dall'Herta Berlino Db Genova 21/09/2014 - campionato diserie A / Genoa - Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Claudio Lotito - Igli Tare Igli Tare non sarà il direttore sportivo della Lazio la prossima stagione. Al suo posto dovrebbe ...Sabato alle 12:30 i piloti saranno in pista per il terzo e ultimo turno di probe libere, alle 16:00 la Qualifica stabilirà la griglia di partenza del Gran Premio aldomenica alle 15:00.

PONTINIA, AL VIA IL MEMORIAL DI CALCIO "CAPORUSCIO" Latina Tu

Trieste, 23 mag. – (Adnkronos) – Dotare gli allenatori e i tecnici sportivi delle associazioni sportive operanti nella Regione Friuli V.G. di strumenti per rendere più accessibile la pratica sportiva ...l sorteggio ha dato questo responso: il Cesena pesca il Vicenza. Per il Cavalluccio nei quarti di finale debutto in trasferta il 27 maggio ...