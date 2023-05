La proprietaria del velivolo precipitato a Lusevera (Udine) e due soci della ditta costruttrice sono indagati per disastro aereo colposo e omicidio colposo. Lo rende noto, in un comunicato, il ...Leggi Anche Lusevera (Udine),: due vittime - Morto pilota delle Frecce Tricolori Leggi Anche Strage in Nepal, aereo con 72 persone a bordo si schianta durante l'atterraggio - ...Leggi anche Mariantonietta Cutillo, il cellularenella vasca da bagno: lei muore folgorata in ... Chiusa l'autostrada e lunghe code Precipita, muore carbonizzato il pilota delle Frecce ...

Cade ultraleggero: indagati la proprietaria e i costruttori Agenzia ANSA

La proprietaria del velivolo precipitato a Lusevera (Udine) e due soci della ditta costruttrice sono indagati per disastro aereo colposo e omicidio colposo. Lo rende noto, in un comunicato, il Procura ...Huawei ha annunciato l’arrivo in Europa del Mate X3, primo smartphone pieghevole con schermo Quad-Curve ampio ultraleggero e ultrasottile. Il dispositivo è stato migliorato in ...