(Di martedì 23 maggio 2023) È tornata in tv lo scorso anno come concorrente di '',aver combattuto per 5 anni contro la malattia di Lyme, ma ora Victoriavuole recuperare tutto il tempo perso. Da ...

È tornata in tv lo scorso anno come concorrente di 'Pechino Express',aver combattuto per 5 anni contro la malattia di Lyme, ma ora Victoriavuole recuperare tutto il tempo perso. Da stasera, in prima serata su Tv8, ritroviamo l'ironica conduttrice in '...Specieun'esperienza, quella di giudice di X Factor, che non è riuscita a valorizzarla come avrebbe dovuto perché Victoria, per emergere, deve avere il controllo della sua narrazione, e ...Chi sono Victoriae Paride Vitale Victoria, che torna al lavorouna lunga assenza dovuta a motivi di salute (ha avuto la Malattia di Lyme ), non ha bisogno di presentazioni. ...

Cabello: «Dopo Pechino Express, mi rimetto in gioco con un’altra terapia d’urto» leggo.it

Mentre torna in tv su TV8 con Viaggi Pazzeschi con l'amico Paride Vitale, la conduttrice racconta come negli anni si è scelta le persone di cui circondarsi. E anche di una che è sparita ...È tornata in tv lo scorso anno come concorrente di “Pechino Express”, dopo aver combattuto per 5 anni contro la malattia di Lyme, ma ora Victoria Cabello vuole recuperare tutto ...