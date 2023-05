Bundesliga | il punto sull’ultima giornata | Borussia Dortmund ad un passo dallo scudetto

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 23 maggio 2023) La2022-2023 potrebbe avere un clamoroso epilogo dopo la sconfitta del Bayern Monaco in casa contro il Lipsia e la vittoria delin trasferta contro l’Augusta. La 35ªdella massima serie tedesca quindi ha consentito alla squadra di Marco Reus di sorpassare gli eterni rivali e portarsi in testa ad un solo giro dalla fine. La squadra dicomanda infatti la classifica grazie ai 70 punti guadagnati, inseguono i bavaresi a quota 68. Esultanza Bayern Monaco I prossimi impegni die Bayern Monaco saranno rispettivamente contro Mainz e Colonia, entrambe senza più obiettivi. Le partite saranno disputate in contemporanea sabato 27 maggio alle ore 15.30. Alla squadra allenata da Terzic basterà conquistare i 3 ...