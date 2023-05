Buccini alla sinistra | contro Colosimo c’è solo una foto? Allora state proprio messi male…

(Di martedì 23 maggio 2023) Goffredo, dal 1989 giornalista del Corriere della sera, non è certo tenero con la destra. Mantiene però, evidentemente, una certa dose di onestà intellettuale e così, nel giorno in cui è d’obbligo per la stampa mainstream demonizzare Chiara, lui su Twitter dice la sua. Ed è una opinione “spiazzante” per i “compagni”. “Magari qualcosa mi sfugge. Magari uscirà ben altro… e quasi lo spero. Perché se#Chiaraall’ #Antimafia c’èunacon #Ciavardini durante una raccolta fondi a Rebibbia, beh, l’opposizione nel nostro Paese sta messa male e l’informazione peggio”. Questo il tweet, che non ha mancato di suscitare polemiche. Ma soprattutto non ha convinto i followers diche si abbeverano ai pregiudizi di Lirio Abbate e Goffredo ...

Una installazione donatacittà dal Liceo Artisticodi Marcianise presieduto dal dott. Domenico Caroprese . Un lavoro realizzato dagli alunni dell'indirizzo grafica, guidati dal prof. ...Era una giornata storica, ma adesso lo sarà ancora di più. Arrivato per la prima volta ai playoff, il Calolziocorte batte il Biassono a casa sua graziedoppietta di, al gol di Barillà e al rigore di Del Re, strappando il pass per la finale con l'Arcellasco, quella stessa squadra che poteva tagliare fuori dai giochi i lecchesi già una ...... domenica 7 maggio 2023, alle ore 11.00, presso la Chiesa di San Pasquale sita in Piazzadi ... e collocata nella zona destra dell'ingresso principale che dàchiesa. Lungo le sue restanti ...

Buccini alla sinistra: contro Colosimo c'è solo una foto Allora state ... Secolo d'Italia

Il professionista di Padova è stato indagato dalla Dda di Venezia per concorso in estorsione aggravato da metodi mafiosi ...Un anno e mezzo di pena per il noto professionista mestrino. Un anno e 4 mesi per il figlio Daniele, titolare della Innovo di Scorzè ...