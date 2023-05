Brescia | Panatta | Lucchetta | Graziani e Castrogiovanni sono ' un campione per amico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Milano, 23 mag. (Adnkronos) - 'Banca Generali - Unper', la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano, Andrea, Ciccioe Martín Leandro, in collaborazione, per il dodicesimo anno consecutivo, con Banca Generali, arriva a. Piazza della Vittoria, grazie all'aiuto e al sostegno delle autorità locali, si trasformerà per una mattinata in una palestra a cielo aperto, dove i quattro importanti testimonial insegneranno ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l'integrazione, il rispetto ...