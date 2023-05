Brasile dichiara 6 mesi di emergenza per l’influenza aviaria Nei giorni scorsi un 61enne contagiato

(Di martedì 23 maggio 2023) A cinquedalla conferma del primo paziente con sintomi di contagio da influenzaa Espírito Santo, ilhato l’sanitaria e veterinaria per 180su tutto il territorio nazionale a causa del rilevamento del virus H5N1 in alcuni uccelli selvatici. Nel Paese sono stati rilevati finora cinque casi del sottotipo H5N1 in alcuni esemplari della specie Thalasseus acuflavidus (beccapesci), di cui quattro nello Stato di Espírito Santo e uno in quello di Rio de Janeiro. L’Associazione brasiliana delle proteine animali (Abpa) ha affermato che la misura adottata dal ministero era già “prevista e ampiamente discussa” con il settore produttivo e ha assicurato che gli animali contaminati “non fanno parte del sistema industriale brasiliano, cioè i casi non ...

