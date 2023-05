Brambati | “Juventus? Il campionato non è stato regolare”

Anche Massimosi è unito al coro di chi ha criticato almeno le tempistiche della penalizzazione che laha subito in campionato, sia nella prima decisione che nella successiva riformulazione della ...Intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb Radio , durante la trasmissione Maracanà , Massimoha svelato un retroscena molto interessante riguardo il passato mercato estivo dellae i due colpi (poi ridimensionati lungo il campionato) messi a segno dal club: E ancora,...A Tuttomercatoweb Radio durante "Maracanà", è intervenuto Massimo, ex calciatore e procuratore. Queste le sue parole: Rapporto Spalletti - ADL " In un ...Giuntoli - Spalletti alla" ...

Brambati a Tmw Radio: "La Juve si deve rifondare persone al posto giusto. Allegri non è più... Tutto Juve

Il tackle di Brambati: " La Juve si deve rifondare persone al posto giusto. Allegri non è più credibile davanti ai giocatori. Inter superfavorita, ma attenzione al gioco di ...Thiago Motta (LaPresse) – interlive.it Secondo Brambati, però, la ricostruzione ha bisogno di ... divieto di trasferirsi alla Juventus o di tornare a lavorare con Sarri.