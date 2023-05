Bper Banca premia le dieci classi vincitrici progetto ' Grande!'

In testa a Milano ancora Mps (+2,43%) che si muove in controtendenza in un comparto bancario generalmente debole cone Banco Bpm che perdono un punto percentuale e mezzo. Il ceo di Bpm ...Modena . Si è conclusa con successo la settima edizione della Campagna Scuola, dal titolo "Uno splendido ritratto: scopri l'economia con le opere d'arte", che si rivolge alle classi III, IV e V della ..., termina il progetto di educazione finanziaria ' GRANDE! ': le classi vincitrici riceveranno lavagne multimediali, libri, PC e stampanti Si è conclusa con successo la settima edizione della ...

BPER Banca e CEV insieme per l'assegnazione dell'EuroVolley 2023 LA STAMPA Finanza

In testa a Milano ancora Mps (+2,43%) che si muove in controtendenza in un comparto bancario generalmente debole con Bper Banca e Banco Bpm che perdono un punto percentuale e mezzo. Il ceo di Bpm ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Si è conclusa con successo la settima edizione della Campagna Scuola, dal titolo ‘Uno splendido ritratto: scopri l’economia con le opere d’arte’, che si rivolge alle classi ...