Ciò è stato possibile anche grazie al contributo de La Galleria, realtà culturale corporate dell'Istituto che ha proposto opere d'arte, anche appartenenti alla Collezione, in grado di ...OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 () Causale: Donazione per ...Andamento negativo, invece, per BancoBPM ( - 1,38%) e( - 1,72%). BeneProfilo (+3,33% a 0,217 euro) . Arepo BP - azionista di controllo dell'istituto - ha comunicato di aver ...

Bper Banca premia le dieci classi vincitrici progetto 'Grande!' Adnkronos

Ciò è stato possibile anche grazie al contributo de La Galleria, realtà culturale corporate dell’Istituto che ha proposto opere d’arte, anche appartenenti alla Collezione Bper Banca, in grado di ...In testa a Milano ancora Mps (+2,43%) che si muove in controtendenza in un comparto bancario generalmente debole con Bper Banca e Banco Bpm che perdono un punto percentuale e mezzo. Il ceo di Bpm ...