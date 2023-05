Ciò è stato possibile anche grazie al contributo de La Galleria, realtà culturale corporate dell'Istituto che ha proposto opere d'arte, anche appartenenti alla Collezione, in grado di ...In testa a Milano ancora Mps (+2,43%) che si muove in controtendenza in un comparto bancario generalmente debole cone Banco Bpm che perdono un punto percentuale e mezzo. Il ceo di Bpm ...OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 () Causale: Donazione per ...

Bper Banca premia le dieci classi vincitrici progetto 'Grande!' Adnkronos

In testa a Milano ancora Mps (+2,43%) che si muove in controtendenza in un comparto bancario generalmente debole con Bper Banca e Banco Bpm che perdono un punto percentuale e mezzo. Il ceo di Bpm ...(Adnkronos) - Si è conclusa con successo la settima edizione della Campagna Scuola, dal titolo 'Uno splendido ritratto: scopri l’economia con le opere d’arte', che si rivolge alle classi III, IV e V d ...