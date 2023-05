Borse di Studio di 9 mesi negli USA per Studenti Universitari

(Di martedì 23 maggio 2023) La Commissione Fulbright ha pubblicato il bando di concorso per il programma didi studio Foreign Language Teaching Assistant Program (Programma di assistenza all’insegnamento delle lingue straniere). Bando di Concorso L’obiettivo del programma è offrire a giovani insegnanti o laureati che si stanno specializzando nell’insegnamento della lingua inglese l’opportunità di sviluppare e migliorare le proprie competenze didattiche presso università e collegeStati Uniti. Inoltre, il programma mira a migliorare la conoscenza della lingua inglese, nonché della società e della cultura statunitensi. Il programma didi studio Fulbright – FLTA è rivolto a cittadini italiani che soddisfano i seguenti requisiti: Residenza in Italia o, eventualmente, in un paese europeo. Titolo di laurea triennale, specialistica o ...

