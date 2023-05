Borsa | Milano chiude debole con l' Europa | in luce Saipem

(Di martedì 23 maggio 2023) Seduta all'insegna dellazza per Piazza Affari, al pari delle Borse europee in attesa di schiarite sul debito Usa. Il Ftse Mib a fine giornata lascia sul terreno mezzo punto percentuale tenendo ...

Sono andate bene anche le Telecom Italia (+0,73%), complice il fatto che dal picco toccato il 6 marzo i titoli hanno perso quasi il 14%. A ravvivare l'interesse sulla societa' sono sia le ...sono andate male le Moncler ( - 5,4%) e le Ferrari ( - 3,3%). Fuori dal Ftse Mib hanno perso quota anche le Cucinelli ( - 3,9%), le Ferragamo ( - 1,99%), le Tod's ( - 1,4%). Aeffe ha ...Seduta all'insegna della debolezza per Piazza Affari, al pari delle Borse europee in attesa di schiarite sul debito Usa. Il Ftse Mib a fine giornata lascia sul terreno mezzo punto percentuale tenendo ...

Borsa: Milano chiude in calo dello 0,5% - Ultima Ora Agenzia ANSA

Parigi (-1,33%) la peggiore trascinata in basso dal lusso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mag - Borse europee deboli in chiusura, risentendo delle vendite degli investitori che ...Seduta all'insegna della debolezza per Piazza Affari, al pari delle Borse europee in attesa di schiarite sul debito Usa. Il Ftse Mib a fine giornata lascia sul terreno mezzo punto percentuale tenendo ...