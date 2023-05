Borrell | l' addestramento dei piloti ucraini per gli F - 16 è iniziato

(Di martedì 23 maggio 2023) La formazione deiper pilotare i jet F - 16 è iniziata in diversi paesi; lo ha dichiarato l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep, parlando a Bruxelles dopo una ...

... lo ha dichiarato l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep, parlando a ... La settimana scorsa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva dato il via libera all'......dell'Unione europea Josep, a margine del Consiglio di Difesa a Bruxelles, in cui ha pure specificato che la Polonia è tra i Paesi in cui vengono formati i piloti di Kiev. L'dei ...2023 - 05 - 23 09:26:08: l'per gli F16 è già iniziato 'L'dei piloti ucraini per gli F - 16 è già iniziato in molti Paesi, come la Polonia. Questo prenderà tempo ma ...

Roma, 23 mag. (askanews) - La formazione dei piloti ucraini per pilotare i jet F-16 è iniziata in diversi paesi; lo ha dichiarato l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell, ...La fornitura dei jet, sostiene il Cremlino, «non potrà cambiare in modo fondamentale la situazione sul terreno» ...