Bonadio-Duckworth oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di martedì 23 maggio 2023) Riccardose la vedrà contro Jamesnel primo turno delle qualificazioni del, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Reduce da quattro sconfitte negli ultimi cinque incontri disputati, il tennista azzurro va a caccia di riscatto in terra parigina. L’occasione è ghiotta visto che affronta l’australiano, avversario ostico ma non troppo pericoloso su terra rossa. Basti pensare che in stagione ha disputato appena tre match su questa superficie, a cavallo tra fine marzo e inizio aprile, e ne ha vinto uno solo. A scendere in campo con i favori del pronostico, pertanto, sarà. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...

Per Raul Brancaccio l'ostacolo è il lituano Berankis, mentre Riccardose la vedrà con l'australiano, n.5 del seeding. Già in tabellone principale per l'Italia ci sono Sinner, ...Quarto incontro per Riccardoopposto a James, per Nuria Brancaccio che ha pescato Katie Boulter e per suo fratello Raoul Brancaccio contro Berankis. In campo anche la prima testa di ......00 - Papamichail vs (30) Uchijima a seguire - Collignon vs (18) Vukic a seguire - Scott vs (28) Dart a seguire - (5)vsa seguire - (13) Andreevs vs Benoit COURT 4 Ore 10:00 - E. ...

World No.109 Duckworth has completed successful qualifying campaigns in Paris twice before, in 2013 and 2014. The 31-year-old from Brisbane, who is aiming to make an eighth Roland Garros main draw ...Nardi abbandona subito dal Roland Garros, eliminato al primo turno delle qualificazioni: sorrisi a metà per gli italiani ...