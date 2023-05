Bonaccini sulla Romagna dice ‘ricostruiremo tutto’ Sicuri che sia la strada giusta?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) “La civiltà di una nazione si dimostra anche dal modo in cui sa proteggere il suo territorio”, parole di Theodore Roosevelt, uno dei quattro presidenti americani scolpiti sul famoso Monte Rushmore. Se questo è vero, il disastro verificatosi in Emilianei giorni scorsi ci mette di fronte a pesanti interrogativi: 23 fiumi esondati, 15.000 sfollati, senza dimenticare le 14 vittime sin qui dolorosamente contate. Non basta evocare i cambiamenti climatici, che certamente amplificano i danni in un territorio fragile; chi vive in quei luoghi non dimentica l’alluvione del Polesine del novembre 1951 che interessò Ferrara e il vicino Veneto, con un centinaio di morti e oltre 180.000 sfollati, quando ancora non si parlava di emergenza climatica e di surriscaldamento globale. Da allora – scusate la battuta – ne è passata di acqua sotto i ponti. Il nostro Paese, da nord a ...