Bonaccini Emilia-Romagna | Verrà Ursula von der Leyen | chiederemo Fondo Solidarietà Europea

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il Consiglio dei ministri, illustrando il decreto legge al tavolo con il presidente dell'Romagna Stefanoe le parti ...Il decreto legge è molto corposo", le parole di Meloni nel corso dell'incontro condopo il Cdm sull'Romagna. / Palazzo ChigiNon è questo il tempo delle polemiche, e deve valere per tutti, anche per i 2 capigruppo di camera e Senato della Lega che soltanto ieri puntavano il dito sulle cose non fatte dall'Romagna. ...

Alluvione in Emilia Romagna: Bonaccini senza pudore, vada a casa Affaritaliani.it

She told a press conference with Emilia-Romagna Governor Stefano Bonaccini that the package offered the "first important answers to the territories affected". She said the decree suspends the deadline ...Proseguono le polemiche sulla possibile nomina del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini a Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza. «Io non entro in questo merito compete ...