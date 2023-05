"Spesso mi chiedono come Brembo abbia fatto ad affermarsi a livello globale - ha aggiunto il presidente- . La mia risposta è sempre la stessa: perché abbiamo sempre creduto nellae ...... Unimore, Agenzia per l'energia, Hera e Snam per realizzare a Modena,, produzione e ... A conclusione della mattinata, si sono tenuti i keynote speech di Cristina, Consigliere e Chief ...... Unimore, Agenzia per l'energia, Hera e Snam per realizzare a Modena,, produzione e ... A conclusione della mattinata, si sono tenuti i keynote speech di Cristina, Consigliere e Chief ...

Bombassei: “La ricerca di FROM è sostenibile e genera valore grazie ad innovazione e competenze” BergamoNews.it

dove si sono intrattenuti a parlare della ricerca sulla fibrosi cistica. Il celebre scrittore ha registrato con Roberto Bombassei un breve video pubblicato sui canali social dell’artista ertano dove ...Il rettore Franco Anelli e il presidente Alberto Bombassei venerdì 12 maggio hanno stipulato un accordo valido per collaborare in attività di ricerca, didattica e formazione ...