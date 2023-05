Il questore diIsabella Fusiello li ha definiti 'due soggetti violenti e pericolosi, già responsabili di episodi analoghi anche a Milano e Napoli'. Per questo Fusiello auspica che, con la ...È questo il caso del ParcoForse no, forse la violenza è scattata per un regolamento di conti tra le giovani o per altre questioni. In questo caso sarebbe ancora più agghiacciante il ...'L'Emilia Romagna sfigurata dall'alluvione', le paroledi Paola Perego all'inizio della ... che peraltro è la sua regione, essendo lei originaria di: ' La risposta della gente è ...

Bologna choc, due ragazze di vent'anni prese a pugni in faccia e rapinate: fermati due nordafricani leggo.it

Accerchiate, prese a pugni in faccia e rapinate. È l'aggressione subita l'altra notte a Bologna da due ragazze poco più che ventenni, una delle quali è finita al ...Piacenza, la vittima un 28enne salentino. Secondo le indagini avrebbe litigato con la fidanzata che l'avrebbe spinto nella porta. I soccorritori indagati per aver ritardato il trasporto in ospedale ...