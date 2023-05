Blue Moon di Blue Origin selezionato per la Missione Artemis 5

La Nasa ha annunciato che ildiOrigin sarà il veicolo di atterraggio che trasporterà gli astronauti della missione Artemis 5 sulla superficie lunare, dopo aver assegnato il primo contratto a SpaceX. Secondo l'...Il modulo lunarediOrigin. Credits:Origin via NASA La scorsa settimana la NASA ha annunciato l'estensione del contratto NextSTEP - 2 / SLD attualmente in essere con SpaceX per il servizio di ...IldiOrigin trasporterà gli astronauti della missione Artemis 5 sulla superficie lunare. Lo ha deciso la Nasa, dopo aver assegnato il primo contratto a SpaceX. "Origin costruirà un ...

La missione Artemis 5 vedrà quattro astronauti partire nel 2029 a bordo della navetta spaziale Orion, lanciata dal potente sistema di lancio spaziale Space Launch System ...Il 19 maggio la Nasa ha annunciato che Blue Origin è la seconda società selezionata per sviluppare un lander lunare ...