Blitz alla Fontana di Trevi | Gualtieri | ' Causa giusta ma non è questa la forma | abbiamo buttato 300mila litri d' acqua'

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, in diretta su Canale 5 ha parlato del recentedegli attivisti di Ultima Generazione nella Fontana di Trevi, 'sporcata' con del carbone ...- sia un danno...Anzi, due ori:palla e alle clavette. Una mattatrice nel weekend tinto d'azzurro : sabato 20 argento nel concorso generale, domenica 21 doppio oro nelle due specialità più filmiche. Regina Sofia ...... contestano l'articolo 518 duodecies relativo'deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici'. Per il, la polizia locale di Roma Capitale ha ...

Blitz alla Fontana di Trevi, Gualtieri contro gli attivisti: «Fermatevi ... Open

Roma, 23 mag. (askanews) - Una decina di attivisti di Ultima generazione ha lanciato fango e acqua davanti a Palazzo Madama.'Il governo ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...