Biscotti all’acqua | sono spaziali ma non contengono burro | né uova!

Leggi su donnaup

(Di martedì 23 maggio 2023) Inon, latte e neppure uova; potremmo quindi annoverarli tra le ricette vegane, ma in realtànati da una necessità. Quando ci si trova senza gli ingredienti normalmente necessari per preparare un dolce, si aguzza l’ingegno e si cerca di sfruttare tutto ciò che resta a disposizione. Così l’acqua può aiutare a sciogliere i granelli e a legare l’impasto con l’ausilio dell’olio, senza però compromettere in alcun modo la golosità finale. Zuccherosi, dal retrogusto ambrato di vaniglia, leggerissimi e belli da vedere, questi dolcetti non hanno nulla da invidiare ai loro cugini al, più ricchi certo, ma non certo più sfiziosi e invitanti. Provateli, non ve ne pentirete!: ingredienti e ...