Bimbo ucciso | lo psichiatra | “Omicidio frutto di un’angoscia delirante della mamma”

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEsclude “del tutto la sua capacità di intendere e di volere” il perito nominato dalla Corte di Assise di Napoli nell’ambito del processo che vede imputata Adalgisa Gamba (difesa dagli avvocati Salvatore Del Giudice e Michele Coppola) laaccusata di avereil figlio di due anni e mezzo trovato senza vita nello specchio antistante la spiaggia di Torre del Greco, in provincia di Napoli, il 2 gennaio 2022. Il depositoperizia, che risale a qualche giorno fa rappresenta un vero e proprio colpo di scena. L’imputata, ora sotto cura, può sostenere però il processo, come è stato sottolineato anche dal presidente che ha disposto l’escussione dello, Alfonso Tramontano. Lo specialista, dopo avere esposto le sue conclusioni, ha subito specificato che la sua diagnosi “è ...

