Bimbo di un anno va da solo in giardino e cade nella piscina di casa | tragedia sfiorata

(Di martedì 23 maggio 2023) Salvato in extremis. Un bambino di poco più di unrischia di affogaredi. La prontezza della madre evita la. Succede ad Asola (Mantova), l'allarme è scattato lunedì intorno alle 16. Il piccolo era incon la mamma 30enne quando, forse per un momento di...

Marco Bellocchio torna al Festival di Cannes undopo 'Esterno notte' per raccontare un'altra pagina vera (e nera) della storia italiana. ... ildi sette anni, della famiglia Mortara, sia ...Undi unè stato azzannato alla testa da un pastore tedesco in un appartamento di piazzale Alboreto a Rozzano (hinterland sud di Milano). Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza ...... da quel citofono sono passati i personaggi che hanno fatto storia come ilGigi, Rolando, ... Galeazzo Italo Mussolini , riferimento a Galeazzo Bignami, il viceministro ritratto qualchecon l'...

Bimbo di un anno azzannato da un pastore tedesco MilanoToday.it

Morire a cinque anni mentre, in auto con la mamma ... Le ferite riportate dalla piccola Clarissa - la bimba viaggiava sul sedile posteriore – sono apparse subito gravissime ai soccorritori arrivati ...La bimba viaggiava a bordo di una Honda Jazz condotta dalla madre ... La conducente della Ypsilon, 46 anni, è stata trasportata in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia, in condizioni non ...