Beppe Ercole | chi è l’ex marito di Serena Grandi | età | carriera | Corinne Clery | come è morto | figli e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 maggio 2023) La celebreè una delle nuove concorrenti dell’Isola dei famosi 2023! Lei è partita per una nuova e incredibile avventura all’insegna della sfida per la sopravvivenza. Riuscirà a cavarsela anche in condizioni critiche su una piccola isola in Honduras in mezzo all’Oceano? Lo scopriremo presto, intanto vi raccontiamo tutto quello che sappiamo sulla sua: ecco chi era ilGiuseppee com’è. L’uomo, tra l’altro, è stato per anni al fianco die dal loro amore è nato ilo Edoardo. Ladi: i due matrimoni falliti, di origini ...