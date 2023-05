Benji annuncia il nuovo singolo con i Finley e promette novità live

Leggi su funweek

(Di martedì 23 maggio 2023) Che qualcosa si stesse muovendo lo si era intuito grazie ai vari contenuti social che Benjamin Mascolo, in arte, aveva disseminato sui suoi profili. Nella giornata di domenica 21 maggio, l’artista aveva finalmente dato appuntamento per un annuncio ufficiale arrivato puntualmente nella giornata successiva. Da venerdì 26 maggio è disponibile ildiinsieme aiper Warner Music Italy. Il post d’ordinanza che ritrae i ragazzi non fornisce ulteriori dettagli o anticipazioni sulla traccia, se non l’hashtag #PunkGoesPop. La collaborazione inedita conferma, d’altra parte, lo spirto punk-rock dell’ex componente del duo& Fede che ha all’attivo anche un album da solista proprio in tale direzione. “I Finely sono degli amici – spiega il modenese – e li ...