(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il calcio continua sempre a cambiare e io sin da quando ho lasciato l’Everton del 2022 continuo a studiare i mutamenti.per nuove sfide, dovunque mi portino”. Così Rafaparla sul sito specializzato “‘The Coaches Voice” della sua possibilità disu una, in un periodo in cui anche il suo nome viene fatto per un possibile ritorno al Napoli nella rosa di allenatori a cui pensa De Laurentiis dopo il probabile addio di Spalletti.narra al sito la sua storia sin da quando veniva in Italia da giovane a “studiare il calcio di Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Claudio Ranieri”, dice. Nel racconto della sua carriera,parla della finale di Champions League del 2005 quando rimontò nella ripresa al 3-0 del ...

Calciomercato Napoli - Cos'accadrà se andrà davvero via Spalletti dalla panchina azzurra Questa la domanda posta anche all'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio , che inha risposto: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24 Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go Conduce: Leo Di Bello - In: Alessandro Del Piero, Walter Zenga, Stefano De Grandis, ...... diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24 Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go Conduce: Leo Di Bello - In: Alessandro Del Piero, Walter Zenga, Stefano De Grandis, ...

Benitez: "Studio i cambiamenti, sono pronto a tornare in panchina" anteprima24.it

Rafa Benitez è pronto per una nuova avventura professionale. L'allenatore spagnolo è fermo da un anno dopo la fine della sua esperienza all'Everton e in questi mesi ha studiato, si è aggiornato, e ora ...Rafa Benitez ricorda con affetto e soddisfazione la sua esperienza lavorativa a Napoli. E chissà che, proprio in Campania, non possa esserci per lui una nuova avventura. Lo stesso allenatore spagnolo ...