Benitez | “Il Napoli è cresciuto con me ed ha vinto Pronto per una nuova sfida”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 23 maggio 2023) Rafadichiara che ilmolto con lui ed ha: lo spagnolo èper unaRafaha rivestito un ruolo importante nel percorso di crescita del. Il trainer spagnolo rimembra con affetto e soddisfazione la sua esperienza lavorativa a. Il suo nome è rispuntatomente per sostituire Luciano Spalletti, qualora quest’ultimo dovesse andare via. Lo stesso allenatore iberico ha parlato del suo futuro in una lettera inviata a ‘The coaches voices’: “Il gioco si evolve, ma da quando ho lasciato l’Everton ho lavorato duramente per restare aggiornato. Il calcio cambia e per questo ho studiato diverse squadre. Come giocano col 3-4-3 o col 5-4-1 o ...