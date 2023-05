Benitez | Ho lavorato duramente per restare aggiornato | pronto per una nuova avventura

(Di martedì 23 maggio 2023) A "The coaches voice" ha parlato Rafa, ex allenatore del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il gioco si evolve, ma da quando ho lasciato l'Everton hoper. Il calcio cambia e per questo ho studiato diverse squadre. Come giocano col 3-4-3 o col 5-4-1 o contro una squadra che ha l'80% di possesso palla. Proprio come all'inizio del mio viaggio, guardo sempre il calcio e studio. Farò in modo di essereper la prossima sfida, qualunque essa sia.a Napoli? Il presidente voleva una ricostruzione dopo che il club aveva venduto Edinson Cavani al PSG. Prendemmo Gonzalo Higuaín, Raúl Albiol, Dries Mertens, José Callejón, Pepe Reina, Duván Zapata - e poi, a gennaio, Jorginho e Faouzi Ghoulam. Quello era un ...

Rafa annuncia il suo futuro L'allenatore iberico, in una lettera inviata a "The coaches voices" ha parlato del suo futuro e non solo: Usato sicuro Definito così perché Rafa e Gian Piero Gasperini sono sessantenni con un bagaglio di esperienza notevole. Lo spagnolo ha già lavorato per due anni con De Laurentiis e i due ... Io sono legato ad Ancelotti, Mazzarri, Reja,. L'importante è essere grati a chi ti ha dato ... sono stato messo nelle condizioni di allenare bene ma soprattutto hanno lavorato bene loro.

