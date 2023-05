Benitez aspetta De Laurentiis | il tecnico è a Liverpool in attesa di una chiamata

Dal suo castello con vista sul mare d'Irlanda, nella pace così vicino a Liverpool,una chiamata per rientrare. E se arrivasse da Napoli, se fosse il Maradona "il contesto giusto", ...Alle sue spalle però attenzione a un ritorno come quello di Rafa, già mister azzurro tra ... Il podio dei candidati è completato da Antonio Conte, in quota a 5,00, il qualeuna chiamata ...Se non sbaglio, è stato allenato anche da, da Ancelotti, da Guardiola, da me e da altri. ... MOURINHO A SKY SPORT Che partita si"Il Bayer è una delle più forti d'Europa in contropiede,...

Benitez a Liverpool aspetta un segnale: in Italia tornerebbe subito La Gazzetta dello Sport

Il Napoli è al lavoro per trovare il sostituto di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano sembra sempre più lontano da Napoli e la dirigenza azzurra non può ...Il tecnico spagnolo si gode la pace e la tranquillità della sua casa di Liverpool, ma non direbbe no a un'eventuale chiamata di Aurelio De Laurentiis.