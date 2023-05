Ben Dj si racconta senza veli | 10 curiosità sul Dj che ha conquistato Milano e non solo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 23 maggio 2023) Un volto iconico della movida meneghina e un nome che ha segnato l’ultimo decennio dei party più esclusivi. In Europa e nel mondo Il noto Dj e performer musicale Ben – in arte Ben Dj – sceglie dirsie sovrastrutture,ndo ai nostri microfoni alcuneche costellano una carriera ricca di successi, ambizioni e vita vissuta. Credit: Gerti Ibta Ecco 10 cose da sapere sul Dj che ha(e non). Ben Dj, un nome diventato cult non sono a livello nazionale ma anche internazionale: quali sono le città che ti hanno dato maggior soddisfazione? Faccio fatica a dirlo perché ogni città ha il suo fascino e i suoi ricordi. Ci sono due tipi di soddisfazioni.. quella economica quindi ()e ...