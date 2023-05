Belgorod ancora sotto attacco Russia | Grande preoccupazione

(Di martedì 23 maggio 2023) Mosca, 23 mag. (Adnkronos) - Il Cremlino esprime ''profonda'' per gli attacchi contro la regione russa di, al confine con l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel corso di una conferenza stampa,lineando che quanto accaduto è una dimostrazione che ''è necessario portare avanti l'operazione militare speciale'' in Ucraina, lanciata proprio per ''prevenire tali incursioni''. "Certamente, quanto accaduto ieri desta profondae confermauna volta che i militanti ucraini continuano le loro attività contro il nostro Paese. Questo richiede da parte nostra grandi sforzi", ha aggiunto Peskov. Ieri c'è stata un'incursione rivendicata dai russi anti-Putin allineati con l'esercito ucraino e nella notteè stata ...

