Beautiful | anticipazioni 24 maggio | Brooke si chiede se avesse ragione Stephanie Poi | però | rivolge una supplica a Ridge

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 23 maggio 2023)24argomento anche della nuova puntata, con Hope che tenterà di tirarsi su il morale a sua madre…Si parlerà anche di24si tormenta a ripensa aHope…, sempre in preda ai suoi rimorsi, dopo essere stata lasciata daa causa di Deacon, ricorda la guerra che in passato c’era stata tra lei eper lo stilista. Siquindi se la prima moglie di Eric facesse bene, a non volerla accanto al suo amato figlio. La Logan sr ne parla con Hope, checerca di farle ...