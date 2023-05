Bavaglio ai ministri e monumenti danneggiati | ecco gli “squadristi” del clima

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 maggio 2023) Dicono di battersi contro il cambiamentotico e per farlo cercano di impedire agli altri di esprimere liberamente il loro pensiero. Meglio se il tentativo di mettere ilavviene ai danni dei. Ci sono riusciti sabato scorso al Salone del Libro di Torino, quando alcune femministe, attiviste di movimenti come Extinction Rebellion e Fridays For Future, sono riuscite a bloccare la presentazione del libro della ministra per la Famiglia e la Natalità Eugenia Roccella. Ieri è andata peggio a un piccolo gruppo di studenti della Federico II di Napoli, che hanno cercato di irrompere nell'università dove il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano teneva una lectio magistralis dal titolo «Cultura di massa e politica culturale». Una ventina di studenti si è radunato e ha iniziato ad intonare cori contro il ministro. I ...