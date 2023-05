Basket | Nba LeBron James ' Futuro? Devo riflettere su tante cose'

... secondo la stampa americana neanche la possibilità di chiudere con il. "Non lo so, devo ... ha più volte dichiarato che gli piacerebbe giocare con o contro il figlio Bronny, atteso innel ...Una rimonta sarebbe stata storica, ma ora anche quella fiammella di speranza per i Los Angeles Lakers s'è spenta definitivamente dopo la vittoria ancora dei Denver Nuggets in gara - 4 (4 - 0) e l'...... i match di Champions League e Serie A TIM, oltre al rugby, il tennis e ile tanto altro ... la MotoGP con 'Pecco' Bagnaia alle prese con i rivali di ieri, oggi e domani, leFinals, e tanto ...

NBA, LeBron James medita il ritiro: "Devo riflettere sul mio futuro nel basket" - Sportmediaset Sport Mediaset

'Ho molto a cui pensare', dice la stella dei Lakers dopo il ko con i Nuggets LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Ha dato il meglio di sè: ..."Ho molto su cui pensare a livello personale sulla possibilità di proseguire con il basket, devo riflettere a fondo". Parole che hanno scosso il mondo NBA, anche perché la stella dei Lakers poco tempo ...