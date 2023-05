Basket | Nazionale donne Domani a Vigo test contro la Cina per azzurre

(Di martedì 23 maggio 2023) "La settimana di allenamenti a Roma è stata proficua" ha detto il ct Lino Lardo. ROMA - LaFemminile viaggia per, via Madrid, dovesosterrà il primoin preparazione all'...

LaFemminile sosterrà cinque test prima dell'esordio all'Europeo, previsto per il 15 giugno a Tel Aviv contro la Repubblica Ceca: dopo le amichevoli di Vigo con Cina e Spagna al torneo di ...LaFemminile sosterrà cinque test prima dell'esordio all' Europeo , previsto per il 15 giugno a Tel Aviv contro la Repubblica Ceca: dopo le amichevoli di Vigo con Cina e Spagna al torneo di ......Assicurativi Formazione ed Editoria) e vice presidente Fondazione ANIA (Associazionefra ...Roma Giochi Olimpici Nazionali per atleti con disabilità mentali e presidente Stella Azzurra...

Basket. Legnano giocherà la B Nazionale Sempione News

'La settimana di allenamenti a Roma è stata proficua' ha detto il ct Lino Lardo.ROMA (ITALPRESS) - La Nazionale Femminile viaggia per Vigo, ...La Nazionale Femminile viaggia oggi per Vigo, via Madrid, dove domani sosterrà il primo test in preparazione all’EuroBasket Women 2023, che si giocherà a Tel Aviv e Lubiana dal ...