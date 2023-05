Basket | Italia femminile | domani test amichevole contro la Cina

(Di martedì 23 maggio 2023) L’viaggia oggi verso Vigo dovesosterrà il primoin preparazione all’EuroWomen 2023, che si giocherà a Tel Aviv e Lubiana dal 15 al 25 maggio. Le azzurre scenderanno in campo alle ore 20.00lavice-campione del mondo (diretta su SkySportArena), giovedì alle 19.00 si replicale padrone di casa della Spagna. Inrimangono Martina Fassina e Laura Spreafico, le due atlete torneranno ad aggregarsi al gruppo a Pordenone dal 28 maggio per la seconda fase del raduno. Così Lino Lardo prima della partenza:”La settimana di allenamenti a Roma è stata proficua, come al solito le ragazze si sono presentate in raduno con entusiasmo e voglia di affrontare al meglio questo mese di ...

La lunga serie di partite casalinghe annunciate 'sold out' ha permesso alla Pallacanestro Varese di avere il quarto pubblico più numeroso della intera Serie A di, dietro a tre società che hanno a disposizione un palasport nettamente più capiente. Le gare della Openjobmetis hanno attratto a Masnago 4.456 spettatori di media, un dato che pone i ...Ilincontinua ad appassionare. I dati sulle presenze della regular season del nostro massimo campionato sono infatti decisamente positivi: alla sua prima stagione senza limitazioni di ......un accordo rivoluzionario rivolgendosi a un pubblico non necessariamente seguace del. Nel ... ancora più famosa negli Usa e in Oriente che in, che con l'artista e produttore Fedez cresce i ...

