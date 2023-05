Baronissi | lavori di messa in sicurezza e di pavimentazione stradale

Leggi su zon

(Di martedì 23 maggio 2023) Il Comune diha effettuato un investimento di oltre mezzo milione di euro perdiine didi strade e/o tratti di strade cittadine. Di seguito le parole del Sindaco Valiante: “Abbiamo ritardato di qualche settimana l’avvio deiper consentire buona parte della conclusione dei tanti scavi in esecuzione in città (fibra, telecom, enel). Definiremo i nostri, salvo imprevisti, entro la fine del mese di giugno. Un investimento comunale importante, più o meno pari a quello dello scorso anno, e necessario per la criticità di diverse strade comunali e provinciali”. Segui ZON.IT su Google News.