Bari | teatro in carcere | seminario pratico al “Fornelli” La casa di Asterione

Leggi su noinotizie

(Di martedì 23 maggio 2023) Di seguito il comunicato: Alta Formazione all’interno del progetto Sala Prove, formazione, produzione e ricerca teatrale per e con detenuti-attori dell’Istituto Penale per i Minorenni “” di. Ladiè un laboratorio di alta formazione rivolto a artisti, operatori e educatori dotati di competenze anche minime in ambito teatrale: due giornate di lavoro all’interno della Sala Prove (ildell’Istituto Penale), con la partecipazione dei detenuti-attori coinvolti nell’omonimo progetto curato da Lello Tedeschi per Teatri diKismet e promosso dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia. È un’esperienza concreta di apprendimento della pratica di scena per ilin ...