Bari | Benali | «I playoff sono un campionato a parte»

(Di martedì 23 maggio 2023) Le parole di Ahmad, centrocampista del, in vista deidi Serie B che inizieranno questo fine settimana Ahmadha commentato idi Serie B, che vedono ilgià qualificato in semifinale in attesa di conoscere il prossimo avversario tra Reggina e SudTirol. Di seguito le sue parole a Tele. PROSSIMO AVVERSARIO – «Quando sapremo ci sarà il nostro avversario sarà più facile preparare la sfida, per ora ci dobbiamo allenare. Il Sudtirol ha meno da perdere, la Reggina è stata costruita per vincere e ha calciatori importantissimi. Hanno avuto problemi, ma oravenuti fuori».DELL’ANNO SCORSO – «Iuna ...

Gilardino 6,5(4 - 3 - 1 - 2): Frattali 6; Dorval 5,5 (66' Botta 6), Zuzek 6,5, Vicari 6 (81' Matino sv), Ricci 6; Mallamo 6 (46' Molina 6,5),6 (77' Maiello sv), Benedetti 6,5; Esposito ...Allenatore: Gilardino(4 - 4 - 2): Frattali; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Molina,, Benedetti, Morachioli; Esposito, Antenucci. Allenatore: Mignani Dove vedere la partita in tv e ...(dal 1' st Molina 6: più ordinato del compagno, regala maggior equilibrio alla squadra)6: ... il suo ingresso, con ilin svantaggio, è il chiaro segnale di come Mignani tenga a non perdere ...

Ahmed Benali, centrocampista del Bari, intervenuto a TeleBari, ha parlato dell'avversaria in semifinale playoff, che uscirà dalla sfida tra Sudtirol e Reggina: "Cosa cambia fra le due Il Sudtirol ha ...