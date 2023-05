Bancomat in tilt sforna pezzi da 50 euro invece di 20 Restituiteli o ve li addebitiamo

...qualche mese fa i sindacati spiegando che "L'assessorato non può pensare di essere solo il... E poi come faremo Rischiamo davvero di mandare ill'intero sistema se non si trova una ...Il Bancoposta degli uffici di Casalmaggiore va in. 'In qualità di cittadina vorrei segnalare i continui disservizi del bancoposta delle Poste di Casalmaggiore. Ormai quotidianamente il...... Visa e Ing Direct, Intesa San Paolo, Poste Italiane, BNL, Fineco (qui avevamo parlato deibloccati lo scorso aprile ). In quel caso ad andare inera stato il circuito Nexi, ex Istituto ...

Bancomat in tilt: clienti in delirio, ma la gioia è durata poco PadovaOggi

Un errore del caricamento dello sportello bancomat della filiale della Bancadria Colli Euganei di Lozzo Atestino ha illuso i correntisti che la giornata fosse di quelle da segnare sul calendario. Non ...Fuori uso bancomat, illuminazione, pos dei negozi e impianti elettrici. Anche la sirena di Santa Croce della protezione civile ha iniziato a suonare all'impazzata ...