Bancomat in tilt ' sforna' pezzi da 50 euro invece di 20 ' Restituiteli o ve li addebitiamo'

Ha dell'incredibile quanto accaduto ad uno sportelloin provincia di Padova (siamo esattamente a Lozzo Atestino) . Lo sportello ha di fatto erogato più soldi in contanti di quanto richiesto dai vari clienti. E così, sono stati "sfornati" pezzi ......qualche mese fa i sindacati spiegando che "L'assessorato non può pensare di essere solo il... E poi come faremo Rischiamo davvero di mandare ill'intero sistema se non si trova una ...Il Bancoposta degli uffici di Casalmaggiore va in. 'In qualità di cittadina vorrei segnalare i continui disservizi del bancoposta delle Poste di Casalmaggiore. Ormai quotidianamente il...

Bancomat in tilt: clienti in delirio, ma la gioia è durata poco PadovaOggi

Bancomat in tilt ha erogato più soldi del dovuto a fortunati correntisti, poi però ricontattati per consegnare le somme ...Nel prelevare denaro a uno sportello bancomat di un piccolo paese del padovano, alcune persone si sono viste erogare cifre più elevate di quelle richieste: ecco la… Leggi ...