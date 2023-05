Bancomat “impazzito” distribuisce banconote da 50 euro al posto di quelle da 20 | la banca chiama i correntisti | “Restituitele”

(Di martedì 23 maggio 2023)da 50aldida 20: un errore informatico in undi Lozzo Atestino, in provincia di Padova, ha provocato disagi all’interno dello sportello didria Colli Euganei. Un guasto imputabile all’istituto di credito, che ha provato a correre i ripari rivolgendosi aiche hanno prelevato una somma maggiore rispetto a quella dichiarata. “Restituitela o ve la addebitiamo”, è la sintesi del messaggio, comunicato al telefono da direttore ed impiegati ad ogni persona coinvolta. Si ritiene che l’errore a monte sia stato prettamente logistico: aver messo nel cassetto dei 50leda 20e viceversa. Facendo alcuni esempi: se un cliente avesse ritirato 60 ...

regala banconote da 300 e 400 euro, folla in centro. Il direttore della banca: 'Fate una colletta per aiutarmi''. Pesce d'aprile Check - in fuori tempo massimo, l'addetta dell'......un crocicchio urbano horror vacuiricolmo di tatuati, ubriachi, matti, assassini in perenne movimento. Alla base ogni cosa che accade (dai vicini che fanno rumore infernale alche ...Uno sportello' che regala soldi ai cittadini di Foggia : una scena incredibile nella centrallissima via Dauno. La porzione di strada antistante ad un noto istituto di credito è ricoperta di ...

Bancomat “impazzito” distribuisce banconote da 50 euro al posto di quelle da 20 TPI

Il bancomat "regala" banconote da 50 euro. Accade in provincia di Padova, a Lozzo Atestino, dove un bancomat ha emesso banconote da 50 euro al posto di quelle da 20. Come ...