“Bambini che provano armi vere e studenti in visita nelle basi da guerra” | l’appello contro la militarizzazione delle scuole

(Di martedì 23 maggio 2023) Basta con i militari nella scuola e con glicaserme. A lanciareè l’Osservatoriolanato nei giorni scorsi su iniziativa dei Cobas, di “Mosaico di Pace” e di Pax Christi, che hanno convocato un’assemblea alla quale hanno partecipato oltre cento persone provenienti da tutt’Italia. In particolare docenti, ma non solo. Il dito è puntatol’aumentocollaborazioni trae forze armate, sotto forma di uscite didattiche o attraverso i Ptco, ex alternanza scuola/lavoro. “Parliamo di attività spesso sollecitate dagli Uffici scolastici provinciali e regionali – hanno spiegato durante la riunione alla quale ilfattoquotidiano.it ha partecipato – ...

...possibile approfittare del pacchetto turistico all inclusive (al costo di 45 euro a persona)... la degustazione guidata e il laboratorio didattico per i... quella della riproduzione trasformata in un business con al centro il corpo delle donne e la vita dei, nonché il dolore di tante coppieaffrontano il dramma dell'infertilità. E l'evento "...... già pediatra all'ospedale di Branca e giornalista,parlerà poi di alcuni fenomeni patologici tipici dell'infanzia come le cosiddette "infantigliole" ovvero le convulsioni deispesso ...

Mio figlio non ha oggetto transizionale Nostrofiglio

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Con un voto unanime – 256 favorevoli – la Camera ha dato l’ok al disegno di legge che prevede uno screening nazionale per ...